الجيش الليبي يقترب من السيطرة الكاملة على العزيزية جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تحقيقها تقدما واسعا واقتراب السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية (جنوب طرابلس) بالتزامن مع تقدمات من قبل الوحدات العسكرية في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس.



وذكرت الكتيبة في منشور على صفحتها الرسمية أن وحداتها العسكرية تمكنت من بسط السيطرة على مواقع جديدة بمحور الهيرة وتستمر في تقدمها بالعزيزية.

وكشف مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش الليبي نفذت هجوما كاسحا على مرتزقة متعددة الجنسيات ومليشيات أسامة الجويلي في منطقة العزيزية وقرى الساعدية ومنطقة الهيرة بالكامل، بعد خرقها للهدنة.

ونقل موقع العين الإخبارية عن المصدر قوله، أن وحدات الجيش الليبي أسرت عددا من المليشيات والمرتزقة الأفارقة فيما لاذ البقية بالفرار إلى منطقة الكسارات.

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وتابع أن الاشتباكات المستمرة في عدة محاور أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر المليشيات المعززة والمدعومة تركيا، من بينهم 6 من مدينة مصراتة.

ونعت صفحات تابعة للمليشيات عددا من عناصرها هم: إبراهيم مصطفى شتوان، وعبدالباسط محمد التهامي ومحمد علي عوض من مدينة مصراتة، ومرداس مولود دامجة من مدينة كاباو.

وفيما يخص محور الساعدية أضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن الجيش الليبي بسط السيطرة على الطريق الرئيسي الرابط بين منطقتي السواني والعزيزية بعد السيطرة على مناطق متقدمة بمدينة العزيزية.

وأفاد مصدر عسكري ليبي آخر أن القوات المسلحة حققت تقدمات في عدة محاور من بينها محور العزيزية حيث تجرى اشتباكات في هذه الأثناء في منطقة معسكر اللواء الرابع، ومعسكر العكرمي في محور الهيرة.

أما في محور عين زارة فقد أحكمت السيطرة على منطقة النادي الدبلوماسي، وبمحور الرملة، السيطرة على طريق الجمعية ومحيط مدرسة الطارق بن زياد ووصلوا إلى منطقة الجزيرة