مستجدات كورونا.. ثلاث حالات جديدة بلبنان و5 بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

بيروت بغداد - الخليج 365

أفادت مصادر إعلامية، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعراق ولبنان.



حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في كل من العراق ولبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7.

وذكرت الوزارة أن المصابين الثلاثة موجودون في غرف العزل في مستشفى ببيروت، شارحةً أنهم خالطوا أشخاصا كانوا مصابين بالفيروس في لبنان.

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بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم أن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وأضافت الوزارة في بيان أن المرضى أودعوا في الحجر الصحي.

وكان العراق حظر يوم الأربعاء التجمعات العامة وحظر السفر من وإلى تسع دول. وهناك مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين.

وأظهرت الاختبارات إصابة عائلة عراقية من أربعة أفراد بالفيروس في كركوك بعد عودتها من إيران يوم الثلاثاء. وكانوا أول عراقيين تثبت إصابتهم بالفيروس وذلك بعد يوم واحد من إعلان إصابة طالب إيراني في النجف في أول حالة إصابة مؤكدة في العراق. وتم نقله لاحقا إلى إيران.

ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كانت الحالات الخمس الجديدة، التي أعلن العراق إصابتها اليوم السبت، لأشخاص زاروا إيران في الآونة الأخيرة.

يذكر أن أغلب الحالات المصابة بكورونا في لبنان والعراق تعود لأشخاص زاروا إيران مؤخراً.