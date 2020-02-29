شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بينهم مسؤول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 طهران - الخليج 365 ارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران بينهم مسؤول.

Advertisements وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى361. وتحدثت وسائل الإعلام عن أنباء عن إصابة وزير العدل الإيراني السابق مصطفى بور محمدي بكورونا. وكانت إيران إنترناشيونال، أكدت وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في مدينة الأحواز من بين 16 مصابا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بينهم مسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.