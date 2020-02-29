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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف تعنت نظام الحمدين ضد زوجها وأبنائه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
الدوحة - الخليج 365
كشفت زوجة حفيد مؤسس قطر، تعنت نظام الحمدين ضد زوجها وأبنائه.
وفي التفاصيل، اتهمت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، نظام الحمدين، بالتعنت ضد زوجها المعتقل، وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية، وهو العلاج.
ووفق مصادر إعلامية فإن شكوى زوجة حفيد مؤسس قطر تضمنت الممارسات الجسيمة التي قام بها نظام الحمدين ضد أبناء الشيخ طلال، وهم أربعة أطفال حيث طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء استاد "الفيفا".
وطالبت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.
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