الأتراك يغضبون في "تويتر" تحت وسم "عما تضحك يا أردوغان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

أنقرة - الخليج 365

انتقد ناشطون بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب ضحكاته حين أعلن عن قتلي جيش بلاده في إدلب السورية.



وتحدث إردوغان في وقت سابق اليوم السبت، وللمرة الأولي، منذ مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية إثر هجمات نفذتها قوات الجيش السوري على مواقع تمركز قوات تركية.

وفي اللقاء الذي جمع الرئيس التركي ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، جذبت ضحكات إردوغان الأنظار، أثناء كلمته التي أعلن فيها ارتفاع أعداد القتلى إلى ٣٦ جندي.

وتصدر هاشتاق بعنوان "عما تضحك يا إردوغان" موقع تويتر في تركيا خلال فترة وجيزة، للتعبير عن غضب الأتراك من موقف أردوغان.

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وقال نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي تونجاي أوزقان، في تغريدة: "لا تضحكوا يا سادة وتركيا تبكي".

أما النائب الآخر لرئيس حزب الشعب الجمهوري يلدرم قايا، أكد: "لدينا ٣٦ قتيل وكل أنحاء الأناضول تذرف دما. وإردوغان يضحك أمام الكاميرات وهو يحكي عن حواره مع ترامب!! وجعل الحاضرين يضحكون أيضا!! لا تنسي هذه الضحكات يا تركيا!!".

وقالت جانان قفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري لمدينة إسطنبول، والتي شاركت فيديو ضحكات أردوغان على حسابها وغردت قائلة: "بينما يبكي ٨٢ مليون (تركي) يأتي شخص واحد يضحك ويُضحك الحاضرين مما يجعلنا نخجل من إنسانيتنا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد، أمس مساء الخميس الماضي، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا