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التعاون الإسلامي تطالب بحماية الروهينجا

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التعاون الإسلامي تطالب بحماية الروهينجا
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس نيويورك

حثت لجنة منظمة التعاون الإسلامي المصغرة بقيادة السعودية، الأمم المتحدة على بذل الجهد للضغط على حكومة ميانمار لوقف انتهاكاتها ضد مسلمي الروهينجا.

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وأكدت اللجنة خلال لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، عن أملها في حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن الأقلية التي تواجه الاضطهاد.

ودعا مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار، وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، الذي وصفه بأنه قرار تاريخي، مشددا على ضرورة التزام حكومة ميانمار به، مؤكدا على أن قضية الروهينجا هي قضية توافقية حول ما يتعرض له الروهينجا من انتهاكات وتهجير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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