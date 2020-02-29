شكرا لقرائتكم خبر

15 قتيلا في مصادمات بين الأمن والمتظاهرين بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس، أن متظاهرا قتل وأصيب 14 آخرون في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.

وقال فاضل الغراوي في تصريح صحفي «إن متظاهرا قتل وأصيب 14 آخرون في التصادمات التي شهدتها ساحة الخلاني يوم أمس الجمعة ومن كلا الجانبين».

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الخامس على التوالي في عدد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث أوقع أكثر من 600 قتيل ونحو 27 مصابا للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

Advertisements

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم لحسم قضية المصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وعلى صعيد مختلف أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، أن 3 من مقاتلي الحشد العشائري قتلوا في عملية شنها تنظيم داعش في إحدى المناطق شمال بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني «أن ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمال العاصمة بغداد».

وأضاف البيان «أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي».