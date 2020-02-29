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سوريا: إردوغان يمارس التضليل والكذب لتبرير عدوانه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

ردت وكالة الأنباء السورية (سانا) على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأكدت أنه يمارس سياسة التضليل والكذب، لتبرير عدوانه على الأراضي السورية ودعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية فيها.

وقالت إن «رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان يدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا»، لافتة إلى أن «الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أي منشآت كيميائية».

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وفي السياق، أكدت سانا أن «مبالغات النظام التركي عن إلحاق خسائر بالجيش العربي السوري هدفها التغطية على الهزائم الكبيرة التي ألحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامي ضد الشعب السوري».

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة ضد عناصر «جبهة النصرة» والمجموعات المدعومة من النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتوازي مع تنفيذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات المسلحة في المناطق والمزارع غرب مدينة سراقب، مما أدى إلى تكبيد المسلحين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نقلت في وقت سابق عن إردوغان قوله إن «القوات المسلحة التركية دمرت مستودعا كيميائيا للنظام السوري مساء أمس الأول»، وأضاف «لم نرغب في الوصول لهذه النقطة، لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة».

وأعلن إردوغان مقتل أكثر من 2100 عنصر من قوات النظام السوري، وتدمير نحو 300 آلية تابعة له، حسب الأناضول، وأكد على أن تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعليا بعمق 30 كلم، على طول حدودها المشتركة مع سوريا.