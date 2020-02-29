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الربيعة يبحث العمل الإنساني بالعالم مع لوكوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل الإنساني حول العالم.

وجرى مناقشة الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله اليوم في مدينة الرياض.

وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.