رداً على شائعة وفاته .. المشير طنطاوي بخير وفي منزله

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بخير، وهو متواجد في منزله.

وأضاف "فرج" خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المشير طنطاوي بخير الحمد لله وفي منزله".

وقد تداول العديد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وهذا ما نفته عدة مصادر.