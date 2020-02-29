قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، ولا علم لنا بحالات أخرى.

ودعت المنظمة بلدان العالم لدعم بعضها البعض لاحتواء فيروس كورونا، مؤكدة أن احتواء فيروس كورونا يحتاج لعمل جمعي وجهود أكبر.

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وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة المصرية تلتزم بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن منظمة الصحة العالمية تتابع بشكل يومي الإجراءات على المحاور كافة، ومنها إجراءات دخول وخروج المسافرين بالمطارات والموانئ، وكذا إجراءات الحجر الصحي بشكل دقيق مع وزارة الصحة المصرية.

وأكد استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن التقرير يشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن.