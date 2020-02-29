أعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، منهم ثلاث ممرّضات وأحد العاملين أُصيبوا بالعدوى في المستشفى الّذي تعالَج به حالة مصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.
وأوضح في بيان، أنّ "الممرضات شاركن في علاج المريض قبل التأكّد من إصابتهن"، لافتًا إلى أنّ "الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة سياحيّة في مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 شباط، وكانت قد بدأت تشعر بإعياء أثناء زيارتها لمصر". وركّز على أنّ "من المرجّح بشدّة أن تكون قد أُصيبت بالعدوى خارج البلد".
وكانت قد أعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس، بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تايوان أعلنت اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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