إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 23

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنّ عدد المصابين بفيروس "كورونا" في ​بريطانيا​ ارتفع إلى 23، بعد‭‭ ‬‬أن أثبتت الإختبارات إصابة ثلاثة أشخاص جدد بالفيروس.

وكان قد أكّد رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ يوم أمس الجمعة، أنّ الحدّ من انتشار فيروس "كورونا" أصبح يتصدّر أولويّات حكومته في الوقت الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وفاة أوّل بريطاني جراء الفيروس الّذي أُصيب به في السفينة السياحيّة "دايموند برنسيس" الّتي احتُجزت في وقت سابق ب​اليابان​.