أبو الغيط يتوقع تأجيل القمة العربية المقبلة لشهر أو شهرين بسبب كورونا

توقع أمين ​جامعة الدول العربية​ احمد أبو الغيط تأجيل ​القمة العربية​ المقبلة لشهر أو شهرين بسبب فايروس ​كورونا​ الذي يضرب ​العالم​. إضغط للمزيد

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