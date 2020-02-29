الصحة العراقية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وبابل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحصة العراقية، سيف البدر، أنّ "وزارة الصحة تعلن اكتشاف خمس حالات جديدة مؤكّدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أربعة منهم في ​بغداد​ (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل".

وأوضح في بيان، أنّه "تمّت متابعتهم من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبريّة، وتبيّن أنّ نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليًّا في مؤسّسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي". وأكّد أنّ "الوزارة اتّخذت الإجراءات المطلوبة كافّة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحيّة العالميّة، وتهيب الوزارة بالمؤسّسات والمواطنين كافّة الإلتزام بالتوجيهات الّتي تصدر عن خليّة الأزمة الوزاريّة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس "كورونا" المستجد؛ كما تؤكّد الوزارة الإلتزام بالتوصيات الّتي من شأنها منع انتقال العدوى".

