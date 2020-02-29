روحاني اتصل باردوغان واقترح عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وسوريا حول ادلب

إقترح الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، "عقد اجتماع ثلاثي بين إيران و​تركيا​ و​سوريا​ حول مدينة إدلب السورية"، مؤكّدًا أنّ "التعاون الثلاثي على شتّى الصعد يحظى بأهميّة خاصّة، وإيران كما أعلنت سابقًا فهي مستعدّة لاستضافة الدورة التالية لهذا الإجتماع".

وركّز على أنّ "موضوع إدلب حيث المخاطر الناجمة عن تجمّع الإرهابيّين وضرورة الحفاظ على أرواح الناس الأبرياء هناك، بات معقّدًا للغاية"، مشدّدًا على أنّه "ينبغي من جانب حماية أرواح الناس، ومن جانب آخر اقتلاع جذور الإرهابيّين من هذه المنطقة". ووصف عمليّة المفاوضات في "صيغة ​أستانا​" بأنّها "إنجاز كبير"، لافتًا إلى أنّ "تصعيد الأزمة لا يخدم أحدًا في المنطقة، ونحن بحاجة إلى تحكيم لغة الحوار لتسوية الخلافات وعدم السماح بتقويض هذه المفاوضات".

كما أعرب روحاني عن أسفه لـ"ظاهرة تفشّي فيروس "كورونا" لدى العديد من دول العالم والمشاكل المترتبة على ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الفيروس تحوّل إلى معضلة عالمية بما يلزم على جميع الدول ان تتكاتف لاجتياز هذه الأزمة".