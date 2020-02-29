نائب رئيس بلدية شبعا: لن نكون مكسر عصا لدولةٍ لم تقدّم أي خدمة لنا

اكد نائب رئيس ​بلدية شبعا​ السيد محمد أسعد هاشم في تصريح انه ليس مسموحاً أن تقوم ​الحكومة​ و​وزارة الصحة​ بفتح ​مستشفى شبعا​ في هذا الوقت المذري، فعندما كنّا بحاجة إلى هذا الصرح الطبي، وعندما توقف لأكثر من خمس سنوات عن العمل، توفيّ شبابنا ورجالنا ونساؤنا بسبب محاصصتكم، ولم تقم أي حكومة من الحكومات المتعاقبة بفتحه، معتبرا انه ليس من المنطق أن تأتي الآن وزارة الصحة بحجة إنتشار وباء كورونا لفتح مستشفى شبعا وجعله حجراً صحياًّ للمصابين ب​الكورونا​.

واضاف: "شبعا و​العرقوب​ المحروم منذ الإحتلال لن يكون مكسر عصا لدولةٍ لم تقدّم أي خدمة من الخدمات الواجب تقديمها لأي قرية من قرى العرقوب، إن كان على الصعيد الصحي أو الإقتصادي أو الإجتماعي، فهم فقط يتذكروننا عند الإنتخابات".