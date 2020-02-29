مسيرة لحراكَي النبطية وكفررمان جابت شوارع المنطقة رفضا للدفع لصندوق النقد

نظّم حراكا النبطية وكفررمان مسيرة بعنوان "مش رح ندفع مرتين، مش دافعين"، انطلقت من دوار بلدة كفررمان، وتقدّمها حملة الأعلام اللبنانية، وصولًا إلى مدينة النبطية، حيث جابت شوارع المدينة وانتهت في خيمة الحراك المنصوبة قرب السرايا الحكومية.
وردّد المتظاهرون هتافات، مثل: "مش دافعين"، "بدنا نعيش بكرامتنا"، "بدل ما ندفع للصندوق الدولي اعطونا صندوق الضمان"، وغيرها من الهتافات.
وفي ختام المسيرة، ألقت الناشطة إيلدا مزرعاني كلمةً أكّدت خلالها "مطالب الحراك الرافضة للدفع لصندوق النقد الدولي، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة ظروف اقتصاديّة خانقة"، مشدّدةً على "ضرورة وضع خطط اقتصاديّة سريعة لمواجهة الوضع الراهن".
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