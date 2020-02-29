مسيرة لحراكَي النبطية وكفررمان جابت شوارع المنطقة رفضا للدفع لصندوق النقد

نظّم حراكا النبطية و​كفررمان​ مسيرة بعنوان "مش رح ندفع مرتين، مش دافعين"، انطلقت من دوار ​بلدة كفررمان​، وتقدّمها حملة الأعلام ال​لبنان​ية، وصولًا إلى ​مدينة النبطية​، حيث جابت شوارع المدينة وانتهت في خيمة الحراك المنصوبة قرب السرايا الحكومية.

وردّد المتظاهرون هتافات، مثل: "مش دافعين"، "بدنا نعيش بكرامتنا"، "بدل ما ندفع للصندوق الدولي اعطونا صندوق الضمان"، وغيرها من الهتافات.

وفي ختام المسيرة، ألقت الناشطة إيلدا مزرعاني كلمةً أكّدت خلالها "مطالب الحراك الرافضة للدفع ل​صندوق النقد الدولي​، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة ظروف اقتصاديّة خانقة"، مشدّدةً على "ضرورة وضع خطط اقتصاديّة سريعة لمواجهة الوضع الراهن".