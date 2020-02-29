أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، خلال زيارته عضو المكتب التربوي في "​تيار المستقبل​" شريف الخضر، مهنئًا إيّاه بتعيينه مديرًا لمدرسة "حرار" الرسميّة المختلطة، "أهميّة التعليم في بناء الأجيال وأهميّته في نشر التوعية، وخصوصًا أنّنا اليوم بأمسّ الحاجة إلى دور المعلمين للمساعدة بنشر برنامج التوعية وتجنيبنا خطر انتشار فيروس "كورونا" و​الأمراض​ المعدية في ​المدارس​ والمعاهد". كما شدّد على "أهميّة أن يلعب المعلم دور الوسيط بين الأهل والتلامذة لحماية المجتمع".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: نحن بأمس الحاجة لدور المعلمين بنشر التوعية وتجنيبنا خطر انتشار "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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