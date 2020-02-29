NBN: دياب على وشك الانتهاء من وضع خطة للخروج من الازمة المالية

أفادت قناة "NBN"ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ على وشك الانتهاء من وضع خطة للخروج من الازمة المالية، مشيرة الى أن مؤشرات الخطة ستظهر بدءا من الاسبوع المقبل.

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