ناقش رئيس الهيئة التنفيذية في ​حركة امل​، الطالب ​مصطفى الفوعاني​ اطروحة الدكتوراة المعنونة: "البنى اللغوية والجمالية الحديثة عند الشعراء التموزيين في الربع الأخير من القرن العشرين"، في ​الجامعة الإسلامية​ وحصل على علامة 87 بتقدير جيد جدا، وحاز شهادة الدكتوراة في ​اللغة​ العربية وادابها مع تنويه اللجنة بطباعة الأطروحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الفوعاني حاز شهادة الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.