اتحاد روابط مخاتير عكار بحث بفقدان الطوابع وطالب بتشديد الرقابة على المعابر والمرافئ

لفت اتحاد روابط ​مخاتير عكار​، إلى موضوع "فقدان الطوابع الماليّة بكلّ فئاتها ومدى تأثيره على المخاتير والمواطن، حيث أصبح المختار محرجًا بشراء الطوابع من السوق السوداء لتلبية حاجة المواطنين"، موضحًا أنّ "بعد المتابعة والاتصالات مع المراجع المعنيّة، وُعدنا بتأمينها قريبًا وإلّا سنضطر آسفين إلى إعلان إضراب المخاتير وتوقّف العمل في أقلام النفوس".

وطالب في بيان، بعد اجتماع دوري للمخاتير في منزل أمين صندوق الاتحاد مختار بلدة ​الكواشرة​ خضر خضر، بـ"إنشاء مركز لتوزيع طابع المختار في محافظة عكار"، معلنًا "الوقوف إلى جانب أهلنا المواطنين في عكار ولبنان، في الأزمة الاقتصاديّة الراهنة وغياب السلطة عن تأمين الحاجات الأساسيّة كالمواد الغذائية (​الخبز​، ​البنزين​، ​الغاز​ و​المازوت​...)". وأشاد بـ"قرار وزير التربية والتعليم العالي إغلاق ​المدارس​ حرصًا على سلامة التلاميذ"، مفيدًا بـ"تشكيل لجنة من المخاتير للرصد والمتابعة في كلّ القرى لمعرفة أي جديد في هذا الموضوع".

كما طالب الاتحاد بـ"تشديد الرقابة على المعابر الحدودية والمرافئ والمطار لتفادي نقل العدوى والتهريب، لأنّهما وجهان لعملة واحدة"، مشدّدًا على "أنّنا باقون إلى جانب أهلنا في عكار لرفع الحرمان وتحقيق المطالب لعكار ومنها: الحرمان في الوظائف، المطار، الجامعة والمرافق العامة". وحيّا "الثوار الشرفاء على أمل انتصار ​الثورة​".