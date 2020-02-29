وفد من جمعية تجار صيدا عرض مع المطران حداد لوضع القطاع بظل الأزمة الاقتصادية

زار وفد من ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ برئاسة رئيس الجمعية ​علي الشريف​، راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​إيلي حداد​ في مقر المطرانية، وعرض لـ"واقع القطاع التجاري والأوضاع الدقيقة والحرجة الّتي يمر بها في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة وانعكاسها على التجار، خصوصًا في موضوع الإيجارات".

وبحث الوفد مع المطران حداد بموضوع إيجارات المحال التجاريّة المملوكة من أوقاف المطرانية في ​سوق صيدا​ التجاري، وما يمكن أن يخفّف من وطأة هذه الإيجارات على أصحاب هذه المؤسّسات وبما يمكن هذا القطاع من الصمود". وتمّ التطرّق أيضًا إلى الأوضاع العامّة، لا سيما الاقتصاديّة منها، إلى جانب موضوع فيروس "كورونا" والإجراءات والتدابير المتَّخذة على المستوى الوطني والأهلي لمواجهته والوقاية منه.

وقد أبدى المطران حداد تفهّمه لمطلب التجار وتجاوبه معهم وتضامنه مع القطاع التجاري في مواجهة هذه الأزمة.