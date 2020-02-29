مخابرات الجيش ألقت القبض على مروج دولارات مزورة في برسا بالكورة

أفادت معلومات صحافيّة بأنّ "مكتب ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الكورة​، ألقى القبض في بلدة برسا على السوري "ف. ر."، بتهمة حيازته دولارات مزوّرة من فئة 100 دولار وترويجها، وأُحيل على ​القضاء​ المختص".

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