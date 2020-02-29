نقلت قناة "lbci"، عن مصادر كنسية تأكيدها أن لا تعديل على القداديس في الكنيسة نهار الأحد بسبب ​الكورونا​، مشددة على أن القداديس هي فعل إيمان والرب هو الحامي ومن لديه العوارض لا داعي للحضور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر كنسية للـ LBCI: لا تعديل على القداديس في الكنيسة نهار الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.