محمد سليمان استنكر الإعتداء على الجيش: لن ننجر إلى محاولات بعض الخارجين على القانون والأخلاق

أعرب المكتب الإعلامي للنائب ​محمد سليمان​، في بيان، عن استنكاره الإعتداء على ​الجيش اللبناني​ في ​الهرمل​، لافتًا إلى أنّ "مرّة جديدة واعتداء آخر يمسّ هيبة الدولة. اعتداء يمسّ الركن الأساسي الحاضن لكلّ اللبنانيين، الجيش اللبناني، على يد مجرمين قتلة غادرين متفلّتين من القانون ومن كلّ شرائع الإنسانيّة".

وركّز على "أنّنا أبناء عكار و​وادي خالد​، لن نكون يومًا إلّا أبناء وطن لا يفرّق بين لبناني وآخر ولن ننجر إلى محاولات بعض الخارجين على القانون والأخلاق الإنسانيّة والشرائع الدينيّة بتحريم الغدر وقتل النفس. ومن هذا المنطلق وإيمانًا منّا بأنّنا تحت سقف القانون، ولا سلطة إلّا سلطة الدولة، ولكوننا نؤمن ب​القضاء​ العادل والمؤسّسة العسكريّة المحافِظة على دماء أبنائها، لن ننجرّ إلى محاولات بعض الخارجين على القانون والأخلاق، ولن نكون إلّا أبناء وطن واحد لا يفرّق بين لبناني وآخر".

وشدّد على "أنّنا نطالب أهلنا وشبابنا في وادي خالد، بعدم الإنجرار وراء ردّات الفعل والتحلّي بالحكمة والصبر، لكشف المجرمين ومحاكمتهم وسوقهم إلى العدالة".