متظاهرون يرشقون الحجارة والمفرقعات النارية على الجيش في وسط بيروت

بعد أن وصلت التظاهرة الى ​وسط بيروت​ وتحديدا الى محيط ​مجلس النواب​، عمد متظاهرون الى رشق ​القوى الامنية​ و​الجيش اللبناني​ بالحجارة و​المفرقعات النارية​، بظل وجود دعوات من قبل بعض السلميين لعدم التصرف بعنف. تجدر الإشارة الى أن ​المتظاهرين​ العنفيين تعرضوا بالضرب للمتظاهرين السلميين. إضغط للمزيد

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