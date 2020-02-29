قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في الدورة وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية أحد المروجين الّذي ينشط في ​الدورة​ ومحيطها، ويُدعى: "ه. ح." (مواليد عام 1992، فلسطيني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 25 شباط 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات هذه الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ في الدورة على متن دراجة آليّة لون أسود، وبتفتيشه والدراجة عُثر بحوزته على:

- 46 مظروفًا بداخلها مادّة الباز كوكايين تتراوح زنة الظرف بين 0.7 و1.3 غرامًا.

- 13 مظروفًا تحتوي مادّة ​الكوكايين​ زنة الظرف 1.4 غ.

- مظروفان ذات حجم كبير بداخلهما مادّة الكوكايين زنة الواحد 2.2 غ.

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- 47 حبّة "Neodol".

- 173 غ من مادة ​حشيشة الكيف​.

- 6.6 غ من مادة السالفيا داخل 3 مظاريف.

- مبلغ مالي و​هاتف خلوي​".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​".