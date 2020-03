كيف يطارد شبح قتل صحفي وخطيبته الانتخابات في سلوفاكيا؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يتوجه الناخبون في سلوفاكيا إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات عامة منذ اغتيال صحفي استقصائي وخطيبته في عام 2018.

وكان مقتل يان كوزياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا بالرصاص قد صدم هذا البلد الأوروبي وأطاح برئيس الحكومة روبرت فيكو، ولكن حزبه الحاكم الديموقراطي الاجتماعي (سمير اس دي) ظل في السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب المتنافسين مع تضخم التأييد لحزب اليمين المتطرف.

وكان كوزياك يتقصى ملفات فساد على أعلى مستوى، وهو الأمر الذي مثل قضية رئيسية لدى الناخبين.

وفي الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فازت المحامية زوزانا كابوتوفا المناوئة للفساد رغم أنها جديدة على الساحة السياسية.

وتم توجيه الاتهامات لأربعة أشخاص في مقتل الصحفي وخطيبته ومن بينهم رجل أعمال شهير.

وكان كوزياك يكتب عن فساد رجال الأعمال في سلوفاكيا، ودعم الاتحاد الأوروبي، والفساد في ضريبة القيمة المضافة، ومحاولات المافيا الإيطالية (ندرانجيتا) إقامة علاقات مع سياسيين.

من الذي يتنافس في الانتخابات؟

تولى رئيس الوزراء بيتر بيليغريني منصبه منذ مارس/آذار عام 2018 وقد ظل حزبه الديموقراطي الاجتماعي (سمير اس دي) يحتفظ بأكبر كتلة برلمانية وعددها 48 مقعدا.

ولكن في أعقاب الاغتيال الذي أجبر فيكو على الاستقالة وأدى لاحتجاجات كبيرة في البلاد تقلص التأييد للحزب بحدة.

وقبل الانتخابات بأسبوع باتت الأمور أسوأ عندما أصيب بيليغريني بالالتهاب الرئوي وألغى جدوله في ذلك الوقت. وقد غرد على تويتر نافيا إصابته بكورونا بعد أن أشار البعض على الانترنت إلى إصابته بالفيروس الجديد.

I resolutely deny hoax tweets that I have got a coronavirus. A total nonsense.