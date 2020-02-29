خلال حضورهما "عقيقة طفل".. مصرع شاب وإصابة آخر بطلق ناري في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، أثناء حضورهما وليمة "عقيقة" أقامها عامل، لنجله في إحدى القرى بمركز إطسا محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، إخطارًا العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بمصرع "ربيع مكرم خليل، 30 سنة، سائق، مقيم بمدينة إطسا، وإصابة صلاح عبد العظيم عتريس، 48 سنة، سائق، مقيم بقرية عتامنة الجعافرة، خلال حضورهم "عقيقة صديق لهما.

تبين من تحريات الرائد إسلام محمد قرني رئيس مباحث مركز إطسا، أن القتيل والمصاب كانا في وليمة عقيقة أقامها "أحمد. س"، 28 سنة، عامل، في محل إقامته بقرية عتامنة الجعافرة، وأطلق أحد أبناء القرية، "أحمد ع ح" 25 سنة، أعيرة نارية من فرد خرطوش، مجاملة لصديقه، إلا أن طلقة أصابت القتيل في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من وصوله مستشفى إطسا المركزي، بينما أصيب الآخر برش في بطنه، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم.

تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وأخطرت نيابة إطسا، وقررت دفن جثة القتيل، وضبط وإحضار صاحب العقيقة ومباشرة التحقيقات.

