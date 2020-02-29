"إنتاج الخبز من البطاطا والقمح" في تجربة جديدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بتجربة إضافة دقيق البطاطا لإنتاج الخبز في عدد من المخابز.

وقال المحافظ، خلال تفقده لمخبز قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، والذي ينتج الخبز من دقيق القمح والبطاطس بواقع الثلث من البطاطا، والباقي من القمح، ووجه بدراسة تعميم التجربة في مخابز المحافظة، خاصة وأن محصول البطاطا وفير الإنتاج وله فوائد صحية، مشيرًا إلى أن هذا الحل هو الأمثل لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بتكاليف أقل.

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وقال المحافظ، إنه قرر دعم مسجد قرية الراشدة بمركز الداخلة بمبلغ 50 ألف جنيه لاستكمال المرحلة الأولى، ومبلغ مماثل في حال صرف المبلغ على الأعمال، مشددًا على ضرورة الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل.

كما قرر الزملوط، دعم مركز شباب قرية الراشدة بمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك لتطويره وتجميله.

وقال المحافظ، خلال تفقده لملعب كره القدم الكبير بمركز شباب الراشدة، إن الملعب جرى إنشاءه بتكلفه 3.5 مليون جنيه وتجهيزه بنجيل صناعي وسور، وذلك ليتمكن شباب القرية من إقامة المباريات عليه وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.