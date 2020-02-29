"رفض يسلفني فلوس".. ننشر اعترافات المتهم بقتل سائق في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى المتهم بقتل السائق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحًا أنه خطط لجريمته بسبب حاجته إلى المال.

وأضاف المتهم، "كانت تربطني علاقة صداقة بالضحية، وكنت أمر بضائقة مالية كبيرة، وطلبت منه أن يعطيني بعض الأموال، ولكنه رفض بحجة أنه يمر بضائقة مالية هو الأخر"، قائلًا: "كنت بحاجة إلى الأموال ورفض يسلفني فلوس فقتلته".

وتابع المتهم، "مع محاصرة الديون لي، تخمرت في ذهني فكرة التخلص من المجني عليه، فاستدرجته بحجة توصيلي لأحد المناطق في مدينة شبين القناطر، وفي الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين، غافلته وضربته على رأسه بحجر طوب حتى تأكدت من وفاته".

وأشار المتهم إلى أنه تصرف في مركبة "التوك توك" التي استولى عليها، بالبيع لدى "مصطفى. ع. س" 22 سنة، ميكانيكي.

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كان المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر تلقى إشارة من مستشفى شبين العام بوصول "السيد. ا. ع" 18 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بجروح تهتكية في الرأس.

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وبسؤال والد الضحية قرر خروج نجله المجني عليه بمركبة التوك توك للعمل ولم يعد وفوجئ بالعثور على جثته.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة صديق المجنى عليه "ب. ج. م" 26 سنة حداد، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على نيابة شبين القناطر، اليوم السبت، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز شبين حول ظروف وملابسات الواقعة.

فيما مثل المتهم، أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة، جريمته في موقع الحادث.

