فيسبوك تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين F8، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قالت "فيسبوك": "أن قرارها جاء نتيجة وضعها صحة المطورين والموظفين والجميع كأولوية قصوى لديها، كما نخطط لإقامة أحداث صغيرة محلية وبث محتواها مباشرة عبر فيديوهات، في محاولة لتعويض الجزء الرئيسي من المؤتمر".

وكان من المتوقع أن يتم عقد المؤتمر خلال يومي 5-6 مايو القادم في مدينة سان خوسيه الأمريكية، وتعتزم "فيسبوك" التبرع بمبلغ 500 ألف دولار للمساعدة في الأبحاث التي تؤدي لعلاج المرض.

جدير بالذكر أن معرض الجوال العالمي "MWC"، أيضًا تم إلغاؤه في وقت سابق، والذي كان من المقرر انعقاده في برشلونة في نهاية فبراير الجاري، بعد انسحاب العديد من الشركات البارزة، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.