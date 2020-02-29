فيسبوك تطرح تصميم جديد لـ"ماسنجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف شركة فيسبوك الأمريكية عن تصميم جديد لتطبيق "ماسنجر"، حيث أزالت قسم "Discover"، والتي كانت محاولة منها لإدخال روبوتات الدردشة الكتابية، إلى جانب اختفاء الألعاب.

ووفق تقارير إخبارية، تبدأ عملية التحول من الأسبوع المقبل، بحيث تعتبر التغييرات جزءًا من إعادة تصميم أكبر للمنصة، وإعادة توجيه علامة قسم "People" إلى القصص، وذلك في ظل مواصلة "فيسبوك" محاولاتها لاستثمار الميزة المستنسخة.

ويمكن أن تدفع التغييرات المستخدمين إلى قضاء المزيد من الوقت في التواصل المرئي مع الأصدقاء واستهلاك المحتوى، مما قد يساعد "فيسبوك" في كسب المزيد من الأموال من "ماسنجر" لأنها تعرض الآن إعلانات ضمن القصص.

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، بذلك تكون "فيسبوك" عادت إلى دورها الأساسي كمنصة تراسل، وتشكل مسألة إزالة جميع العناصر التي تركز على الأعمال التجارية من المنصة، والتي لا تخدم المستخدمين جزءًا من عملية تبسيط؛ وذلك لأنها كانت موجودة للمساعدة في الترويج لـ"ماسنجر" كنوع من مراكز خدمة العملاء القائمة على النصوص.

وكان قسم "Discover" يشكل المكان الذي توجد فيه حسابات الأعمال، التي تدار بواسطة روبوتات الذكاء الصناعي كجزء من محاولة واسعة، لكنها غير ناجحة لاستخدام تقنية الذكاء الصناعي لإحداث ثورة في خدمة العملاء، وكوسيلة للشركات للتواصل بشكل متزايد مع الناس.

ويركز التصميم الجديد أيضًا على قائمة جهات الاتصال المنظمة للترويج لجهات الاتصال الأكثر استخدامًا الموجودة على الإنترنت، وبالرغم من أن (الألعاب الفورية) Instant Games لا تزال موجودة على الويب، لكن تمت إزالتها جنبًا إلى جنب مع علامة تبويب اكتشف في التحديث الجديد.