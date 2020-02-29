أبو الغيط: إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية تقرره الدّول الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، إن إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه لا توجد تحرّكات رسمية ومكتوبة على الورق في هذا الشّأن.

وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن القمة العربية قد تعقد قبل نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن القرار سيعود للجزائر باعتبار أنّها الدولة المستضيفة للقمة في دورتها ال32.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلاً إن الظروف العالمية الحالية وخاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات، وبالتالي سنطرح على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأمر في لقائي معه مساء اليوم والقرار سيصدر بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة.

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ومضى أبو الغيط قائلاً: "نأمل أن تنتهي تلك الظروف العالمية وخاصة الصحية قبل الموعد المقترح".

من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري إن "الإعلان عن الموعد الرسمي للقمة العربية التي ستحتضنها بلاده، سيقرّره الرّئيس عبد المجيد تبون الذي سيعلن عن الموعد مساء اليوم بعد المحادثات التي ستجمعه بأحمد أبو الغيط".

وأضاف بوقادوم "الجزائر وباحتمال كبير ستعود لاستضافة القمة العربية بعد 15 سنة غياب".