الجيش الليبي يعلن القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي

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أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن وعبر ضربة استباقية من إحباط مخطط تخريبي لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد.
وأكد علي الطرشاني، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة- سبها جنوب ليبيا، أنه تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لعمليات في المنطقة.
وأوضح الطرشاني أنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى “أبو عبدلله ” وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا، جنوب مدينة سبها.
وتابع أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها داهما مقرا في منطقة جنوب سبها كان يختبئ فيه “طبيب داعش” الحامل للجنسية، حيث ينظم مع آخرين لتنفيذ مخطط إرهابي في الجنوب.
ونوه إلى أنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجاري تحقيق معه من قبل الجهات المختصة، قائلا:”إن الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة”.
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