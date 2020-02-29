3 قتلى من “الحشد” بهجوم لداعش في بغداد

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن مقتل 3 عناصر من قوات الحشد العشائري بهجوم لتنظيم داعش على منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد. وأشار بيان للخلية، إلى أن “3 مقاتلين من الحشد العشائري قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش شمالي بغداد”. أضاف أن “القوات الأمنية قامت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي نفذت الهجوم”.

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