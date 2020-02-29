فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

وحظرت الحكومة الفرنسية اليوم ، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيرانللصحفيين: "كل التجمعات العامة لأكثر من خمسة آلاف شخص في مكان مغلق باتت محظورة مؤقتاً في أنحاء فرنسا".

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وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة.