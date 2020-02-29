أبو الغيط يتوقع تأجيل القمة العربية المقبلة بسبب كورونا

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة تستغرق يومين، يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين عددا من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية، وترتيبات وموعد عقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر.

وسيعقد أبو الغيط جلسة مباحثات مع صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، تتناول عددا من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية المقرر عقده 4 مارس المقبل.