أفغانستان تعلن عدم قطع الالتزام بالإفراج عن أسرى طالبان

أكد مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، أن الحكومة لم تقطع التزاما بالإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان بحلول 10 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد إصدار واشنطن وكابول بيانا مشتركا، السبت، قبل توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

وذكر البيان المشترك أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

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وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الذي نشرت وكالة رويترز للأنباء بعض بنوده ستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

بجانب إفراج أمريكا والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير لطالبان، مقابل أن تطلق الحركة سراح نحو ألف أسير بحلول 10 مارس/آذار المقبل، وترفع واشنطن العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول أغسطس 2020.