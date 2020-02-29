ترامب: اتفاق السلام مع طالبان تنهي أطول حرب خاضتها أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن اتفاق السلام مع حركة طالبان في أفغانستان يعمل على إنهاء أطول حرب خاضتها البلاد.

وأشار ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض تعليقا على توقيع اتفاق أفغانستان، إلى أن أمريكا تعمل على "إعادة قواتها إلى الوطن".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده ملتزمة "بألا تعود أفغانستان ملجأ آمنا للإرهابيين الذين يهددون بلادنا".



وأكد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات: "عملنا طوال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية لدعم قواتهم الأمنية ومؤسساتهم الديمقراطية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم".

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ولفت إسبر إلى "انخفاض مستوى العنف في أفغانستان مما شجع بلادنا على توقيع اتفاقية السلام مع طالبان".

وأصدرت واشنطن وكابول بيانا مشتركا في وقت سابق السبت، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.