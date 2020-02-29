البحرين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لمواطنين قادمين من إيران

وكانت الصحة البحرينية أعلنت، الجمعة، اكتشاف حالتين إحداهما لمواطنة بحرينية والأخرى سعودية.

وأضافت الوزارة، في بيانها السبت، أن الحالتين وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأشارت إلى نقلهما إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهما بالفيروس، موضحة أن جميع الحالات في حالة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

ولفتت إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بحسب المعايير الدولية التي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.