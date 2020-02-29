كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 29/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بومبيو يصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق السلام مع طالبان

وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، إلى الدوحة، اليوم السبت، ليشهد اتفاقًا لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة مسؤول جديد في السلطة الإيرانية بكورونا

أفادت مصادر في طهران، اليوم الجمعة، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الوطني يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم "داعش"

صرح الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، بأنه أحبط مخطط تخريبي لتنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب البلاد، وذلك عن طريق ضربة استباقية.

Advertisements