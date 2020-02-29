الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بـ كورونا

وسجّل لبنان، الجمعة، إصابة رابعة بفيروس كورونا الجديد، تزامناً مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً للفيروس، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيان، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 4، بعد تسجيل إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جواً إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنيّة، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خاصة في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا، وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.