هل نفذ مخزون الكمامات من الصيدليات؟.. مواطنون ينفون اقتنائها- فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

رغم نفي وزارة الصحة تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” داخل المغرب، إلى حدود الآن، وانتشار الإشاعات التي صاحبت تفشي المرض، إلا أن الكامامات الطبية، نفذت من الصيدليات، وسط حديث عن ارتفاع سعرها.

ورفضت جل الصيادلة بالرباط، الإدلاء بأي معلومة أمام الكاميرا، فيما أكد أغلبهم نفاذ المخزون، وإقبال المواطنين على شرائها، وأفاد صيدلي في تصريح لـ”اليوم 24″، بأن الأجانب الصينيون، ساهموا في سرعة نفاذ مخزون الكمامات الطبية، عبر شرائها بكميات كثيرة.

من جهته، أشار أحد المواطني، إلى خطورة استعمال الكمامات في الشارع، واعتبرها محاولة لإثارة الهلع والخوف وسط المواطنين، مستنكرا الضجة التي تصاحب انتشار الفيروس.

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وقال آخرون، أنه لا يوجد داع لشراء الكمامات، مادامت وزارة الصحة لم تؤكد وجود حالات إصابة بالمغرب، بينما أكد مواطن آخر أنه بحث عنها ولم يجدها.

في فيديو اليوم 24، استطلعنا أراءا المواطنين والصيادلة، عن حقيقة نفاذ الكمامات وارتفاع وارتفاع أسعارها.