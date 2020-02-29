سفارة المغرب بتونس تتدخل لفك “حصار” جماهير الوداد بمطار قرطاج

تدخلت سفارة المغرب بتونس، من أجل إنهاء أزمة بعض مشجعي فريق الوداد الرياضي، بعد احتجازهم من قبل أمن مطار قرطاج بالعاصمة التونسية.

وأكدت سفارة المغرب بتونس، عبر بلاغ رسمي، أن القنصل العام للمملكة المغربية عمل على التنقل إلى مطار قرطاج صباح اليوم، السبت، من أجل حل هذه المشكلة، إذ حرص على اللقاء بالجماهير للإطلاع على تفاصيل رحلتهم وإنهاء الأزمة بشكل سريع.

وأوضح البلاغ ذاته أن “المصالح المغربية بتونس حريصة على مواكبة الجماهير الودادية وتأمين حاجياتها داخل المطار في انتظار المعالجة النهائية لهذا الملف، والتفاعل مع أسباب منع هؤلاء الشباب من استكمال رحلتهم، وهو ما سيتم الإعلان عنه في حينه”.

واحتجز العشرات من مناصري فريق الوداد الرياضي، في مطار “تونس قرطاج”، خلال رحلة المشجعين لمساندة الفريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي، المرتقبة يوم السبت القادم بملعب رادس.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الوداد والنجم الساحلي، برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.