الملاكمة المغربية تحجز تذكرة خامسة لأولمبياد طوكيو

يتواصل تألق الملاكمين المغاربة في بطولة إفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة السينغالية “داكار”، بعد تأهل الملاكم عبد الحق ندير وفوزه في مباراة الترتيب في وزن أقل من 63 كلغ، إلى أولمبياد طوكيو القادمة.

وانتصر ندير في نزاله يوم أمس على الملاكم الكونغولي فيستون مبايا مولومبا في مباراة الترتيب لاحتلال المرتبة الثالثة، بعدما خسر نصف النهائي أمام الناميبي جوناس جوناس، الذي تغلب في مباراة النهاية في نفس الوزن على الملاكم كولين لويس ريشارنو من جزر الموريس.

وتأهل أربعة ملاكمين مغاربة إلى طوكيو 2020، وهم رباب شدار (أقل من 51 كلغ) وخديجة مرضي (أقل من 75 كلغ) وأميمة بلحبيب (أقل من 69 كلغ) في فئة الإناث، ويونس بعلا (91 كلغ) في فئة الذكور والذي توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه أمس الجمعة في مباراة النهاية على الجزائري عبد الحفيظ بنشبلة.

ويشارك المنتخب المغربي للملاكمة في هذه الإقصائيات المؤهلة إلى الأولمبياد الصيفي، 13 ملاكما ضمنهم 8 في فئة الذكور و5 في فئة الإناث.

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