انتحر شنقا.. نهاية مأساوية لتلميذ عبقري مثل المغرب في الأولمبياد الدولي للإعلاميات والبرمجة

أقدم أحد أعضاء المنتخب المغربي للمعلوميات بالمنافسات الأخيرة لأولمبياد البرمجة والإعلاميات، على الإنتحار شنقا في ظروف غامضة.

وذكر مقربون من “م.ر كيلولة” (18 سنة)، الذي يتابع دراسته في سلك الباكالوريا بمدينة الخميسات، قد أقدم يوم الأربعاء الماضي على الإنتحار شنقا، “نتيجة لضغوط مورست عليه بالمؤسسة الخاصة التي يدرس بها”.

وكان الشاب الضحية قد شارك إلى جانب أربعة ممثلين عن المملكة بمنافسات أولمبياد البرمجة الدولي في دورته الأخيرة والتي عقدت شهر غشت الماضي في أذربيجان.

وتوعد عبد السلام كيلولة، عم الضحية، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، بـ”فضح” ما قال إنها وسائل نفسية متعددة دفعته إلى إنهاء حياته شنقا.

Advertisements

وقال إن “مديرة مدرسة خاصة بمدينة لخميسات ارتكبت جريمة بحيث أغضبت اليوم صباحًا ولد أخي المراهق الذي يدرس في سنة البكالوريا وبهكذا تصرف مع مراهق دفعته للإقبال على الإنتحار شنقا !!!!”.

وأضاف “ولهذا أقول دائما لابد لمن يسير إدارة أن يدرس علم النفس وكيفية الحوار الإيجابي ليعرف كيف يتحاور مع المراهقين كي لا تتكرر هذه الكارثة !!!!!!”.



