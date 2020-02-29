خوفا من كورونا.. رئيس “فيفا” لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية

وكالات

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (“فيفا”) السويسري جاني إنفانتينو أنه لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية الودية بسبب تفشي فيورس كورونا المستجد.

وقال إنفانتينو لدى وصوله بلفاست حيث تقام الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي في نهاية الأسبوع “صحة الأشخاض أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم”.

وأضاف “لهذا السبب علينا أن نبحث الوضع ونأمل أن يتحسن أكثر من أن يسوء”.

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وتابع “في الوقت الحالي، يبدو أن الوباء مستمر في التفشي. إذا كان لا بد من تأجيل المباريات أو لعبها بدون جمهور حتى تستقر الأمور، سنقوم بذلك”.

وتم تأجيل جميع مباريات الدوري المقررة في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة. ومنعت الحكومة السويسرية، المنعقدة في جلسة استثنائية، حتى 15 مارس على الأقل، إقامة أي حدث عام أو خاص يجمع أكثر من 1000 شخص.

وأردف إنفانتينو قائلا “لا أستبعد أي شيء في الوقت الحالي. آمل ألا نصل إلى ذلك (تأجيل المباريات). وأعتقد أنه سيكون من الصعب على أي حال فرض حظر عالمي”، معربا عن أمله في إجراء المباريات الودية الدولية المقررة الشهر المقبل.

وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية إقامة مباريات بدون جمهور، اعتبر رئيس الفيفا أن “كل منظم لأي منافسة سيكون عليه أن يقرر ما هو جيد له”، مضيفا “على المدى القصير، قد يكون هذا حلا، لكن لا يمكننا تصور منافسة بعدة مباريات خلف الأبواب الموصدة على مدار عدة أشهر”.