شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى سبعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الحالات الثلاث تعود لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة.

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